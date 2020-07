Jest oświadczenie starosty w sprawie protestu lekarzy. "To bezzasadny atak na moją osobę"

W ostatnich latach Powiat Pilski inwestuje ogromne środki publiczne na poprawę warunków leczenia w szpitalu, powstają nowe oddziały, pojawia się nowy sprzęt . Władzom Powiatu zależy by pilski szpital stał się najlepszym w regionie. Faktem jest, że wywołany publicznie na forum internetowym do dyskusji na temat działań jednego z lekarzy, mając z nim wcześniej bezpośredni kontakt, użyłem zbyt emocjonalnego słowa, ale dobitnie obrazującego spowodowaną przez niego sytuację. Kierował mną wtedy wyłącznie interes społeczny.

Pełna treść oświadczenia: W odniesieniu do informacji dotyczącej protestu grupy lekarzy z dnia 30.06.2020 r. przed Szpitalem Specjalistycznym w Pile, o którym informuje m.in. Wielkopolska Izba Lekarska oświadczam, że nie jest prawdą, że odchodzą lekarze z pilskiego szpitala. Od 1 stycznia tego roku odeszło trzech lekarzy, a zatrudniono dwóch, co wynika z bezpośredniej informacji od dyrektora szpitala. W najbliższym czasie mają być przyjęci kolejni, nowi lekarze.

W samym gronie lekarzy, w ostatnim czasie, dochodzi do sytuacji wskazujących na złe praktyki lekarzy. Pani Ordynator jednego z oddziałów zgłosiła oficjalnie powołując się na opinię dwóch innych lekarzy i pacjenta do dyrektora szpitala rażące zachowanie jednego z „ordynatorów” oddziału, zarzucając mu bezprawne i nienależne pobieranie pieniędzy od pacjenta za usługi wykonywane w zakresie bezpłatnych, standardowych badań szpitalnych.

W trosce o zdrowie i życie mieszkańców powiatu pilskiego niedawno opisałem przypadek nieodpowiedzialnego zachowania lekarki z Piły, która zakażona koronawirusem, złamała reguły izolacji i udała się na badanie do punktu Drive Thru w Szpitalu Specjalistycznym w Pile. Jako Starosta Pilski, na którym spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo mieszkańców jestem zobowiązany do reakcji na takie zachowania, aby eliminować patologiczne przypadki. Zarzuty kierowane pod moim adresem dotyczące szukania taniej sensacji czy piętnowania konkretnych osób są sprzeczne z moim sposobem działania.

W czasie pandemii wszyscy podjęliśmy ogromne wysiłki, aby do minimum ograniczyć ryzyko zakażenia. To ogromny wysiłek służb medycznych i mundurowych, które z poświęceniem od wielu tygodni robią wszystko, by zapewnić nam maksimum bezpieczeństwa. To wysiłek setki właścicieli firm, którzy ponoszą ogromne koszty finansowe w związku z wprowadzonymi ograniczeniami, podobnie jak wielu pracowników, którzy utracili zarobki i miejsca pracy. To wysiłek nauczycieli i uczniów, zamkniętych w domach przez wiele tygodni. W końcu to wysiłek nas wszystkich, tygodnie wyrzeczeń i przestrzegania reguł, które obowiązują w stanie pandemii. Zatem moja interwencja musiała zostać podjęta, bowiem każdy z nas jest odpowiedzialny za to, by w obecnej sytuacji nie narażać innych osób na zakażenie.