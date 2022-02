„Jestem zameldowany - jestem fair". To już czwarta edycja akcji w Szydłowie

Nic więc dziwnego zatem, że kontynuowana jest akcja, której najważniejszym celem jest zwiększenie przychodów z podatku dochodowego od mieszkańców gminy, poprzez promowanie wiedzy, iż aż 38,34 procent kwoty podatku dochodowego zasila budżet Gminy, w której są zameldowani (lub ją zamieszkują).

- Dla mnie najważniejsze jest to, aby oprócz dodatkowych środków, które pojawią się w budżecie Gminy została stworzona moda na bycie fair wobec swojego samorządu. Bycie fair rozumiem jako lokalny patriotyzm, który wyraża się m.in. tym, że płacimy podatki w miejscu zamieszkania. Co ważne - mowa o podatkach, które tak czy inaczej odprowadzamy. Nie są to żadne dodatkowe obciążenia. Tu liczy się tylko to, aby trafiały do Gminy Szydłowo, a nie do gmin ościennych - mówi pomysłodawca akcji, Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki, Radny Gminy Szydłowo Paweł Kądziela.