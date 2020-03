,,Jestem zameldowany - jestem fair" w Szydłowie. Wystartowała druga edycja akcji!

Pierwsza edycja zakończyła się niemałym sukcesem. W konkursie wzięło udział 331 mieszkańców gminy Szydłowo, a 61 osób spośród nich po raz pierwszy zgłosiło miejscowość z gminy Szydłowo jako swoje miejsce zamieszkania. Z samej akcji do budżetu gminy trafiło ponad 100 000 zł, a łączny jej dochód z tytułu podatku PIT mieszkańców wzrósł o 1,5 mln zł!

Nic więc dziwnego, że władze samorządowe zdecydowały się na kontynuowanie akcji, której najważniejszym celem jest zwiększenie przychodów z podatku dochodowego od mieszkańców gminy, poprzez promowanie wiedzy, iż aż 37% kwoty podatku dochodowego zasila budżet Gminy, w której są zameldowani (lub ją zamieszkują).

- Dla mnie najważniejsze jest to aby oprócz dodatkowych środków, które pojawią się w budżecie Gminy została stworzona moda na bycie fair wobec swojego samorządu. Bycie fair rozumiem jako lokalny patriotyzm, który wyraża się m.in. tym, że płacimy podatki w miejscu zamieszkania. Co ważne - mowa o podatkach, które tak czy inaczej odprowadzamy. Nie są to żadne dodatkowe obciążenia. Tu liczy się tylko to, aby trafiały do Gminy Szydłowo, a nie do gmin ościennych – mówi pomysłodawca akcji, radny Gminy Szydłowo Paweł Kądziela.