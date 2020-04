"Jesteśmy na podsłuchu?" czyli Rada Miasta w Pile w czasie epidemii koronawirusa

Dlatego też na ostatniej sesji radni nie spotkali się online (poza prezydentem i skarbniczką), lecz w Sali Miejskiej - w maseczkach i w bezpiecznej odległości. Głosowali jednak zdalnie i to odbyło się bez problemów. Nad czym głosowali? Między innymi nad likwidacją Inwest-Parku, którym będzie zarządzać teraz pilski TBS. Powód likwidacji? Obniżenie kosztów prowadzenia działalności obu spółek, szczególnie kosztów ich administrowania.

Żeby zdalnie przeprowadzić sesję wszyscy radni muszą być zdalni. To nie tylko kwestia odpowiedniego oprogramowania - w tym przypadku usługi czy aplikacji Teams, ale także wprawy z korzystaniu z nich. Nie gwarantował tego wynik prób przeprowadzonych przed posiedzeniem: kiedy jedni włączali internetowe kamerki, inni je właśnie wyłączali. Zdarzały się wpadki i zabawne dialogi jak rozmowa dwóch radnych: "Jesteśmy na podsłuchu?"

To było pierwsze od lutego spotkanie pilskich radnych. W marcu przewodnicząca Rady Maria Kubica ze względów bezpieczeństwa zdecydowała się o odwołaniu posiedzenia. Nie było wtedy przepisów, które pozwalałyby radnym na zdalne posiedzenie. Wprowadzono je razem z tzw. pierwszą Tarczą Antykryzysową.

Połączenie spółek nie oznacza jednak redukcji etatów. Nikt nie straci pracy. Radni uchwalili też zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie Szybowników, Koszalińskiej i Kołobrzeskiej (pojawił się zapis o zakazie lokalizowania uciążliwych inwestycji) oraz plan zagospodarowania w rejonie Fabrycznej, Węglowej, Wawelskiej i Strefowej, gdzie miasto szykuje kolejne tereny inwestycyjne o przeznaczeniu usługowo-produkcyjnym. Chodzi o spory teren, bo kilkadziesiąt hektarów, którego granice wyznaczają z jednej strony ogródki działkowe “Malwa”, ulica Wawelska i linia kolejowa Piła-Chojnice, a z drugiej ulica Młodych, linia kolejowa do Poznania i ulica Strefowa.

A jakim doświadczeniem była sama zamaskowana sesja?

- Dość niezwykłym - przyznaje Grzegorz Płachta, radny PiS. - W tych wymuszonych warunkach można było nawiązać między sobą jedynie kontakt wzrokowy. Nikt nie uciekał wzrokiem, nikt go nie spuszczał. Patrzyliśmy sobie prosto w oczy. To był jedyny punkt zaczepienia. I ciekawy. W końcu oczy to zwierciadło duszy.