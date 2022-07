Jubileuszowy Blues Express przyjechał do Piły. Zobacz zdjęcia!

Jubileuszowy Blues Express przyjechał do Piły. To już 30. edycja tego wydarzenia łączącego w sobie miłość do muzyki z klimatem, który daje podróż koleją.

Niestety, wbrew oczekiwaniom, Blues Expressu 2022 nie poprowadził parowóz, który już w Poznaniu uległ awarii. Nie przeszkodziło to jednak fanom tej imprezy bawić się na pilskim dworcu przy dźwiękach muzyki w wykonaniu białoruskiego zespołu The Road Dogs.