Judo. Paula Kułaga i Adam Stodolski na podium Pucharu Świata! Zobaczcie zdjęcia

Paula Kułaga, zawodniczka TD Judo Trzcianka, walczy o olimpijską nominację. W każdych pucharowych zawodach jest do zdobycia określona pula punktów, które liczą się w rankingu najlepszych judoczek naszego globu. Czołowe w tej punktacji zawodniczki pojadą w tych roku na igrzyska olimpijskie.

Szanse naszej judoczki wzrosły po jej starcie w Pucharze Świata w Portugalii. Paula Kułaga była tam trzecia. Teraz czeka ją camp w Belgii, a potem turnieje zagraniczne.

Adam Stodolski, na co dzień zawodnik UKS Leśnik Kaczory, walczył w Pucharze Świata w Sofii. Ze swoich sześciu pojedynków wygrał pięć. W walce o brązowy medal pokonał Mikaela Duboisa z Francji przez ippon rzut ura-nage. Jest to pierwszy medal tego zawodnika w Pucharze Świata Seniorów. Warto dodać, że jest on juniorem i dużo startów czeka go w tej grupie wiekowej.