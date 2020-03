Judo. Paula Kułaga wciąż z szansą na udział w Igrzyskach Olimpijskich. Nie odpuszcza treningów

Paula Kułaga, zawodniczka TDK Judo Trzcianka, nie ukrywa, że nie jest w stanie wykonać pełnego zakresu treningu. Uprawia bowiem ona dyscyplinę kontaktową.

- Mamy utrudnione możliwości treningu, ponieważ nie możemy ćwiczyć jak poprzednio na macie w szkole – mówi. - Pozostaje trening w domu. Każdy z nas organizuje coś na własną rękę. Jest to domowa siłownia, czy wyjście w teren. Podczas naszych przygotowań ważne są rzuty i wejścia, jednak nie jest to możliwe do zrealizowania samemu. Pozostaje tylko trening na expandorach, bądź też wejścia na sucho, bez partnera

Podopieczna trenerów Józefa i Tomasza Jopków walczy o udział w przyszłorocznych Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Wciąż ma szansę na start w tej prestiżowej imprezie.

- Na razie są odwołane wszystkie turnieje do końca kwietnia – wyjaśnia Paula Kułaga. - Nie podjęto decyzji dotyczących kwalifikacji olimpijskich, które miały trwać do maja. Nie wiadomo czy zostaną one przedłużone i jakie turnieje wejdą w ich skład. Na pewno zmieni się kalendarz imprez. Na razie w rankingu jestem poza strefą kwalifikującą się na igrzyska, ale to się może wkrótce zmienić. Brakuje mi ok. 700 punktów, a tyle można zdobyć w jednym turnieju. Będę się starać wykorzystać nadarzającą się okazję.