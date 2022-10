Judo. UKS 6 Piła podziękował Katarzynie Wiszniewskiej, która zakończyła karierę sportową. Zobaczcie zdjęcia

Podczas treningu judoków UKS 6 Piła prezes klubu Sławomir Janocha oraz trenerzy Józef i Tomasz Jopkowie pożegnali Katarzynę Wiszniewską, kończąca owocną karierę. Oprócz podziękowań oraz gratulacji otrzymała ona m.in. pamiątkowy miecz samurajski.

Katarzyna Wiszniewska rozpoczęła treningi w wieku 6 lat. - Pamiętam, że na pierwszym treningu było dużo dzieciaków, a ja nikogo z nich nie znałam – wspomina zawodniczka. - Graliśmy w rugby, które wydawało mi się brutalną grą. Pierwszy kontakt z judo spodobał mi się i postanowiłam trenować tę dyscyplinę.

Które momenty z kariery sportowej utkwiły jej najbardziej w pamięci? - Chyba najbardziej zapamiętałam zdobycie Pucharu Świata młodziczek – zdradza. - Był to dla mnie pierwszy start w tak dużej imprezie, zakończony sukcesem. Ten występ utwierdził mnie w przekonaniu, że warto trenować judo. Ważny był dla mnie udział w pierwszych moich Mistrzostwach Europy. To był kolejny bodziec, motywujący do ciężkiej pracy.

W swojej karierze Katarzyna Wiszniewska odniosła sporo sukcesów. - Najbardziej cenię srebrny medal z Pucharu Europy z 2019 roku – wskazuje po chwili zastanowienia. - Wracałam wtedy po kontuzji kolana i wprowadziłam dużo zmian w swoje judo. Byłam zadowolona, że przyniosły one efekty.