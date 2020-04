Już osiem pożarów w pilskich lasach. Leśnicy i strażacy apelują: Nie wypalajcie, nie podpalajcie! [ZDJĘCIA]

Niestety, był to już kolejny pożar tego dnia w pilskich lasach. W lasach Nadleśnictwa Płytnica, w okolicy Czechynia, zapaliła się ściółka leśna. Przyczyną pożaru była iskra od linii energetycznej. Ogień udało się szybko ugasić. W akcji brały udział trzy jednostki OSP.

Od 16 marca, czyli od początku sezonu pożarowego w lasach, na terenie pilskiej RDLP doszło już do ośmiu pożarów. Na terenie 20 nadleśnictw obowiązuje najwyższy, trzeci stopień zagrożenia.

Płoną nie tylko lasy, ale także nadnoteckie łąki. Rolników, którzy je podpalają, nie odstraszają nawet groźby odebrania im unijnych dopłat. Trzeba by ich było najpierw złapać na gorącym uczynku, a to zdarza się bardzo rzadko. Zdarza się za to, że podpalacz nie zdąży uciec. Wtedy zostaje ciało.

- Po raz kolejny apelujemy „STOP pożarom traw!" Stwarzają ogromne zagrożenie dla człowieka, zwierząt, obszarów leśnych oraz środowiska naturalnego. Koszty prowadzonych działań gaśniczych są bardzo duże i angażują do gaszenia pożarów dużą liczbę strażaków i innych służb.To bardzo niebezpieczny i szkodliwy proceder - mówi Paweł Kamiński, zastępca komendanta powiatowego straży pożarnej w Pile.