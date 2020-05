Kaczyński porozumiał się z Gowinem, wybory prezydenckie przełożone. W internecie fala komentarzy

"Sasinowe wybory są nie do zaakceptowania. W tej kwestii nic się nie zmieniło. To farsa" - ocenił Sławomir Nitras (PO).

Z kolei Marek Sawicki z PSL mówi o "zamachu stanu". "Po prawie 94 latach od przewrotu majowego w gabinecie Terleckiego w obecności co najmniej, PJK, Gowina, m.Witek dokonano kolejnego zamachu stanu. Demokracja w Polsce dogorywa" - napisał na Twitterze. "Żyjemy w państwie Jarosława dla którego konstytucja, prawo nie istnieją. Wykładnią działań w jego państwie jest jego wola.Suwerenie czas się obudzić i to zmienić" - stwierdził.

"Wiele można powiedzieć o decyzji Kaczyńskiego i Gowina, ale jedno tylko jest prawdą: dwóch polityków bez żadnego trybu odwołało właśnie konstytucyjne wybory prezydenckie i zdecydowało, że odbędą się kiedy indziej. Jeśli to nie jest republika bananowa, to nie wiem, co nią jest" - napisał na Twitterze prawnik, prof. UW, Marcin Matczak.

Dr Mikołaj Małecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego ocenił w TVN24, że ustalenia pomiędzy Kaczyńskim i Gowinem to "skandal i dyktatura dwóch osób, które w pakcie politycznym ustaliły sobie, jak będzie brzmiało powszechnie obowiązujące prawo".

"Żale prawników i komentatorów, że JK i JG odebrali kompetencje SN, bo już przesądzili, co orzeknie, są śmieszne. A co niby, jeśli nie nieważność wyborów, może orzec, gdy one się nie odbędą? Zwycięstwo moralne MKB? Nie przesadzajcie z tą krytyką za wszystko" - stwierdził Marek Migalski, politolog, były kandydat KO w ostatnich wyborach parlamentarnych.

"Mam wiele pretensji do Gowina i krytycznie oceniam jego polityczną drogę, ale to on, i kilkoro jego posłów, uratowali RP przed wejściem w pełną dyktaturę hybrydową. Przynajmniej na chwilę. Warto to docenić i nie hejtować go akurat teraz" - ocenił.