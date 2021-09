Kapłon Skrzatuski a'la Leszczyński. Królewski przysmak wraca na stoły!

Kapłon - mówi wam to coś? Bez niego polski szlachcic nie wyobrażał sobie żadnej uroczystości. Dziś coraz częściej wraca on na stoły i jest towarem luksusowym. Przede wszystkim ceni się jego walory smakowe, a także zdrowotne. Według Piotra Klejny najlepszy jest kapłon francuskiej rasy De Bresse, którego do naszego regionu sprowadził dawny król Polski Stanisław Leszczyński. Poznajcie Kapłona Skrzatuskiego a'la Leszczyński!

- Od dziecka słyszałem o kapłonach, ale dopiero podczas podróży do Francji miałem okazję przekonać się, że mięso z tych ptaków jest naprawdę niezwykłe. Od tego czasu zakochałem się w nim i postanowiłem na naszym terenie rozpocząć hodowlę kapłonów

mówi Piotr Klejna, który wraz z Katarzyną Czyżykowską (właścicielką gospodarstwa) i synem Pawłem - w ramach działalności Stowarzyszenia Tradycja i Regionalność - prowadzi Staropolski Kurnik w Skrzatuszu (gmina Szydłowo), który - warto dodać - zlokalizowany jest przy ul. Płk. Jerzego Kleina.