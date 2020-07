Karambol na Wojska Polskiego i dachowanie na krajowej "11" w Motylewie. Są ranni

Na ulicy Wojska Polskiego zderzyły się trzy samochody. Jedna osoba z obrażeniami ciała trafła do szpitala. Do kolejnego zdarzenia doszło na krajowej "jedenastce" w Motylewie. Dachował samochód. Ucierpiała jedna osoba, którą z obrażeniami ciała przewieziono do pilskiego szpitala.

Do obu zdarzeń doszło w godzinach popołudniowych. Interweniowała straż pożarna, która zabezpieczała miejsce zdarzenia i usuwała skutki wypadków.

Przyczyny i okoliczności wypadków ustala pilska drogówka.