Karawany pogrzebowe. Pojazdy na ostatnią drogę. Przegląd rynku

Zacznijmy od tego, że już od wieków do odprowadzenia zmarłego na cmentarz używano szczególnych pojazdów. Oczywiście było to zależne od zasobności portfela (biedniejsi mogli sobie pozwolić raczej na wóz drabiniasty, bądź nawet nie), jednak nie ulega wątpliwości, że istniała potrzeba, by tego typu pojazd się wyróżniał, był dystyngowany, elegancki, pełen powagi. Zanim nastała era motoryzacji budowano specjalistyczne powozy i karety konne. Niektóre z nich można oglądać w skansenach i muzeach na terenie całej Polski. Łączy je kilka rzeczy. Na ogół czarny kolor, srebrne, bądź złote dodatki snycerskie, jeżeli występują - aksamitne tkaniny w ciemnych kolorach i miejsce na trumnę, która znajduje się w takim miejscu, by była widoczna dla żałobników: albo na wyniesionej platformie, albo w przeszklonej przestrzeni.