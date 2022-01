Kierowca na amfetaminie, pasażer z narkotykami

W czwartek, 13 stycznia, w godzinach wieczornych policjanci z posterunku w Łobżenicy zatrzymali do kontroli dostawczego forda. Kierował nim 34-letni mieszkaniec gminy Wyrzysk, który złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. To nie był jeszcze koniec. Kierowca był wyjątkowo nerwowy, czego nie tłumaczył nawet fakt, iż wpadł na zakazie. Policjanci postanowili dokładnie sprawdzić wóz. Pod siedzeniem pasażera znaleźli woreczek z amfetaminą, która należała do pasażera, 38-letniego mieszkańca gminy Łobżenica.

Kierujący został poddany badaniu na zawartość narkotyków w jego organizmie. Wstępny wynik wykazał obecność amfetaminy. Obaj zostali zatrzymani. Policja przeszukała również ich mieszkania. W domu 38-letniego pasażera znaleziono kolejne działki amfetaminy. Łącznie policjanci zabezpieczyli ponad 66 gramów amfetaminy.

- 34-letni mieszkaniec gminy Wyrzysk odpowie za kierowanie samochodem pod wpływem środka odurzającego i niestosowanie się do wydanego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów. Mężczyźnie może grozić kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Pasażer natomiast usłyszał zarzut posiadania narkotyków. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności

- mówi Wojciech Zeszot, rzecznik pilskiej policji.