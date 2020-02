Kino Helios i kino Koral. "365 dni" wchodzi na ekrany. Sprawdź co jeszcze jest grane! [ZDJĘCIA, ZWIASTUNY]

365 DNI „365 dni” to pierwszy polski erotyk. Film powstał na podstawie bestsellerowej książki autorstwa Blanki Lipińskiej. To opowieść o pożądaniu i pragnieniach. Massimo Torricelli, młody i przystojny szef sycylijskiej rodziny mafijnej po zamachu, w którym ginie jego ojciec, jest zmuszony przejąć rządy. Laura Biel jest dyrektorką sprzedaży w luksusowym hotelu. Odnosi sukcesy zawodowe, ale w życiu prywatnym brakuje jej namiętności. Podejmuje ostatnią próbę ratowania związku. Razem z partnerem i przyjaciółmi leci na Sycylię. Laura nie spodziewa się, że na jej drodze stanie Massimo - najniebezpieczniejszy mężczyzna na wyspie, który porwie ją, uwięzi i da 365 dni na… pokochanie go. Z uwagi na treści występujące w filmie, na sale nie będą wpuszczane osoby, które nie udokumentują ukończenia 15 rok życia. KINO HELIOS, OD 7 DO 14 LUTEGO

Fot. Mat. prasowe