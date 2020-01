Kino Helios i kino Koral. Franz Maurer, "złe chłopaki" i ...Śnieżka. Sprawdź co jeszcze jest grane! [ZDJĘCIA, ZWIASTUNY]

zobacz galerię (13 zdjęć) PSY 3. W IMIĘ ZASAD Bogusław Linda, najsilniejszy człowiek w latach 90., powraca w kontynuacji kultowego filmu Władysława Pasikowskiego. Po 25 latach odsiadki Franz Maurer wkracza w nową Polskę, gdzie nic nie jest takie, jak zapamiętał. W rzeczywistości, w której kłamstwo to najbardziej opłacalna waluta, Franz - człowiek zasad - przypomina relikt dawno minionej epoki. Jednak w pojedynku świat kontra Maurer szanse są co najmniej wyrównane. Gdy los ponownie połączy Franza i Nowego ich spotkanie zmieni wszystko. Producentem filmu jest Klaudiusz Frydrych, współtwórca sukcesu świetnie przyjętego przez widzów i krytyków „Jacka Stronga”. Partneruje mu Janusz Dorosiewicz, producent hitu „Psy II: Ostatnia krew”. Film na podstawie własnego scenariusza reżyseruje Władysław Pasikowski. Autorem zdjęć jest Maciej Lisiecki („Drogówka”). Za montaż odpowiada Jarosław Kamiński („Zimna wojna”, „Jack Strong”), za dźwięk Bartłomiej Bogacki. Film promuje utwór “Psy 3. W imię zasad” O.S.T.R. & Sebastian Fabijański. KINO HELIOS OD 25 DO 31 STYCZNIA Fot. Mat. prasowe zobacz galerię (13 zdjęć)

Na dużym ekranie wciąż króluje Franz Maurer i "Psy 3. W imię zasad", ale to nie jedyny filmowy powrót. Wracają też "złe chłopaki" czyli Will Smith jako Mike Lowrey i i Martin Lawrence jako Marcus Burnett. Kolejną premierą jest nieco inna wersja bajki o Królewnej Śnieżce, gdyż "Śnieżka i fantastyczna siódemka" zdecydowanie różni się od poprzednich kinowych wersji.