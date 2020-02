Kino Helios i Koral. "Bad boy", "Sokół z masłem orzechowym" i "Zew krwi". Sprawdź co jeszcze jest grane! [REPERTUAR, ZWIASTUNY]

BAD BOY Czołowy specjalista od kina sensacyjnego Patryk Vega odkrywa najgłośniejsze patologie w polskich klubach piłkarskich. Powiązania z mafią i gangsterami, ustawianie meczów, groźby, zastraszania i agresja na stadionach – wszystko to w pełnym gwiazd filmie, w którym pierwszoplanowe role grają: Antoni Królikowski, Maciej Stuhr, Andrzej Grabowski, Piotr Stramowski, Małgorzata Kożuchowska, Katarzyna Zawadzka i Zbigniew Zamachowski. „Bad Boy” to nie tylko inspirowana prawdziwymi wydarzeniami produkcja, która ujawnia najmroczniejszą stronę środowiska piłki nożnej. To również pełna akcji i wyrazistych postaci historia o miłości, zdradzie, pożądaniu i kobietach, które wolą niegrzecznych chłopców. Czołowy specjalista od kina sensacyjnego Patryk Vega odkrywa najgłośniejsze patologie w polskich klubach piłkarskich. Powiązania z mafią i gangsterami, ustawianie meczów, groźby, zastraszania i agresja na stadionach – wszystko to w pełnym gwiazd filmie, w którym pierwszoplanowe role grają: Antoni Królikowski, Maciej Stuhr, Andrzej Grabowski, Piotr Stramowski, Małgorzata Kożuchowska, Katarzyna Zawadzka i Zbigniew Zamachowski. „Bad Boy” to nie tylko inspirowana prawdziwymi wydarzeniami produkcja, która ujawnia najmroczniejszą stronę środowiska piłki nożnej. To również pełna akcji i wyrazistych postaci historia o miłości, zdradzie, pożądaniu i kobietach, które wolą niegrzecznych chłopców. KINO HELIOS OD 21 DO 27 LUTEGO

Fot. Mat. prasowe