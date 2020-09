Kino samochodowe. VIVO! PIŁA zaprasza dziś na ostatni seans

Seanse plenerowe to idealna propozycja na długie, letnie wieczory dla wszystkich kinomaniaków. Filmowych emocji nie mogło zabraknąć również w VIVO! Piła, gdzie od początku lipca na parkingu centrum handlowego, w każdy wakacyjny czwartek, wyświetlane były najciekawsze produkcje wybierane przez internautów w cotygodniowym głosowaniu na Facebooku VIVO! Piła. Tym razem organizatorzy zapraszają na ostatni seans, który odbędzie się w dodatkowym, pożegnalnym terminie - 3 września. Do tej pory widzowie zobaczyli m.in. nagrodzony Oscarem komediodramat „Green Book”, „Vox Lux” z Natalie Portman w roli głównej czy 5-krotnie nominowany do prestiżowej nagrody Critics Choice „I tak cię kocham”.

- Warto wykorzystać ostatnie letnie wieczory na spędzenie rodzinnych chwil w gronie najbliższych. Doskonałą okazją będzie seans w kinie samochodowym, znajdującym się na parkingu naszego centrum handlowego. Tym bardziej, że nasi klienci sami mogą wybrać, jaką produkcję filmową chcieliby zobaczyć. Ostatnia w tym sezonie projekcja odbędzie się z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju i zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Na miejscu standardowo będą zachowane szczególne środki ostrożności – mówi Magdalena Drzewiecka, Center Manager VIVO! Piła.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rezerwacji miejsc. Przypominamy, że seans filmowy standardowo rozpocznie się po godz. 21.30.