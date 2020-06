Kino samochodowe w Pile. Bilety na premierowy seans już wysprzedane. Na co można kupić bilet?

Zakażona lekarka złamała prawo?

Pilska prokuratura będzie sprawdzać, czy lekarka zakażona koronawirusem złamała warunki izolacji i naraziła inne osoby przyjeżdżając do punktu drive thru w którym pobiera się wymazy do badań na obecność koronawirusa. Do zdarzenia miało dojść kilka dni temu w pilskim szpitalu.