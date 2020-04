Klempicz, "Chodzież" i maraton. Tygodnik Pilski, 1988 rok

Nr 459, 6.11.1988 r.

Kamatę szukam na klatce schodowej w jednym z budynków spółdzielczych na pilskim Jadwiżynie. Bezskutecznie. Czyżby to była plotka? Zagaduję więc o niego młodą kobietę, którą spotykam na schodach. - Tak, Kamata tu mieszka, na klatce schodowej, między trzecim a czwartym piętrem – potwierdza – bo żona nie chce go wpuścić do mieszkania. Pani wie – dodaje z oburzeniem – od wielu miesięcy śpi tutaj na betonie, bez poduszki, koca, czasem tylko rozłoży sobie gazetę. Nieraz widziałam, jak skulony z zimna spał koło kaloryfera. Żal mi go, więc niekiedy podaję mu coś ciepłego do jedzenia, ale po kryjomu, bo boję się jego żony. Sąsiedzi też wolą się jej nie narażać. Interweniowaliśmy w sprawie Kamaty u dzielnicowego, złożyliśmy zeznania na milicji, ale na nic to się zdało. Jak spał na betonie, tak śpi nadal. Przecież to człowiek, a traktuje się go gorzej niż psa. (Zuzanna Przeworska)