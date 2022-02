Kochasz psy i koty? Z okazji Walentynek pomóż podopiecznym schroniska Miluszków w Pile

Co więcej, nad tym tematem pochylili się nawet naukowcy, którzy również potwierdzają, że u czworonogów wydziela się oksytocyna, czyli hormon miłości. Zbliżają się Walentynki... Jeśli więc jesteś samotny/samotna, warto zastanowić się nad adopcją psa lub kota. W pilskim schronisku Miluszków czeka wiele czworonogów, które szybko skradną serce (i oczywiście miejsce w łóżku, ale na zimowe dni taki żywy termofor to tylko bonus z posiadania zwierzaka). A jeśli nie mamy możliwości przygarnięcia czworonoga, zróbmy prezent mieszkańcom schroniska, przekazując na przykład smycz czy żwirek dla kotów.

Psy i koty (tak, tak, koty też mają uczucia, choć nie zawsze je okazują) kochają bezwarunkowo. Dla nich nie liczy się to jak wyglądamy, jakie mamy wykształcenie, ile zarabiamy albo czy mamy dobry czy zły dzień. Dla czworonoga najważniejsze jest to, jak go traktujemy. Jeżeli będziemy odnosić się do niego z troską i czułością, on odwdzięczy się tym samym. Jeżeli będziemy dla niego niedobrzy, pies z czasem stanie się taki sam dla nas, będzie szczerzył kły i warczał, gdy tylko będziemy się zbliżali, a kot będzie drapał i parskał. I to nie będzie jego wina, czworonóg stanie się tylko odzwierciedleniem człowieka.