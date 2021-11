Kolejna inicjatywa Stowarzyszenia z Kamiennika już zakończona!

Pomimo czasu pandemii i bardzo wysokich cen na materiały budowlane, udało się w pełnym wymiarze, zrealizować zadanie publiczne pt. „Zagospodarowanie miejsca na ognisko, na wypoczynek i rekreację mieszkańców wsi wraz z dokończeniem remontu poddasza świetlicy wiejskiej w Kamienniku”. Kluczowy cel zadania został osiągnięty, boisko wiejskie jest doposażone w ławki i stoły oraz ruszt na ognisko, wmontowano słupki metalowe uniemożliwiające wjazd samochodem na boisko, jak również dokończono remont poddasza na magazynowanie i przechowywanie materiałów Stowarzyszenia i Sołectwa oraz archiwum dokumentów.

W ramach zadania zagospodarowano miejsce na ognisko, zostały postawione trzy zestawy ławek i stołów, gdzie utworzył się jeden wspólny (długi) stół, przy którym można usiąść, miło i sympatycznie, w gronie zaprzyjaźnionych przyjaciół i gości, spędzić popołudnie i wieczór, by w zaciszu świeżego powietrza regenerować siły do pracy i odpocząć z dala od problemów i spraw nas otaczających. Latem, gdy dzień jest dłuższy, można również spróbować swych sił grając w piłkę siatkową, nożną lub kosza. Stoły i ławki skręcono a następnie wzmocniono bloczkami betonowymi, co uniemożliwi ich kradzież. Ponadto miejsce na ognisko wzbogacone zostało o duży ruszt nad paleniskiem, gdzie można usmażyć kiełbaski i ziemniaki na ognisku. Również na boisku zamontowane są metalowe słupki wzmocnione prętami metalowymi uniemożliwiającymi kradzież, z odblaskowym biało – czerwonym łańcuszkiem, które uniemożliwiają wjazd samochodem na boisko. Należy podkreślić, że czwarty zestaw ławek i stołu zamontowany został pod wiatą, gdzie obecnie są już trzy zestawy. Przy większej ilości osób na spotkaniach i podczas organizacji zebrań i imprez rekreacyjno – sportowych, zestaw trzeci był niezbędny, dlatego podjęto decyzję o jego zamontowaniu. Choć utworzone miejsce na ognisko służyło mieszkańcom od kilku lat, to wzbogacenie go o stoły i ławki sprzyjać będzie szerszemu wykorzystaniu tego miejsca, nie tylko przez młodzież, ale również dorosłych, zaprzyjaźnionych mieszkańców wsi, natomiast bez rusztu dużo kiełbasek marnowało się, a w okresie dużych upałów nie było możliwe ich upieczenie.