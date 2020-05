Kolejne oddziały w pilskim szpitalu zamknięte z powodu koronawirusa. Jest oświadczenie dyrekcji

W oświadczeniu można przeczytać m.in, że szpital będzie kontynuował testowanie pracowników i pacjentów z Rydygiera w kierunku COVID-19. W pierwszej kolejności personel i pacjenci z zamkniętych oddziałów. Do kiedy będą zamknięte? Zależy to właśnie od wyników testów. Oba oddziały zostały już zdezynfekowane. 93-letni pacjent z interny, u którego wykryto koronawirusa, został przetransportowany do szpitala zakaźnego na Szwajcarskiej w Poznaniu.

- W rejonie północnej Wielkopolski nie znamy rzeczywistości ilości osób zarażonych wirusem SARS COV 2, przede wszystkim tych z bezobjawowym lub łagodnym przejawem choroby. Są oni głównym źródłem roznoszenia choroby. Mimo zmniejszenia reżimu epidemiologicznego w Polsce proszę mieszkańców powiatu pilskiego o kontynuowanie noszenia maseczek na twarzy, zachowanie odstępów od innych osób, unikania zgromadzeń i proszę pamiętać o częstym i prawidłowym myciu rąk - apeluje Aldona Pietrysiak, zastępca dyrektora ds. lecznictwa.