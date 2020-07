Kolejne przypadki zakażenia koronawirusem. MAPA ZAKAŻEŃ

Dwa kolejne przypadki zakażenia koronawirusem potwierdzono w ostatnim czasie na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. To 20-letnia kobieta i 54-letni mężczyzna. Z nieoficjalnych informacji wynika, że to obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do pracy. Od momentu przekroczenia granicy przebywali w kwarantannie.

W Wielkopolsce odnotowano do tej pory 3453 przypadki zakażeń koronawirusem. 2370 osób wyzdrowiało. Niestety, 190 osób zmarło. Na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego potwierdzono łącznie w ostatnim czasie sześć przypadków zakażenia koronawirusem. Cztery wcześniejsze przypadki to młode kobiety, obywatelki Ukrainy, które również przyjechały do Polski do pracy. Wszyscy zakażeni przebywają w izolatorium w Poznaniu. Od początku wybuchu pandemii w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim odnotowano 56 przypadków COVID-19. Cztery osoby zmarły. FLESZ: Wakacyjne utonięcia. Jak zapobiec tragedii? Wideo