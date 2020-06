Kolejne PSZOKi zostały otwarte. Gdzie się znajdują i w jakich godzinach są czynne?

Przypomnijmy, że już w 2019 roku zostało uruchomionych osiem Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w powiecie złotowskim: w Okonku, Jastrowiu i Krajence oraz w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim: w Czarnkowie Gajewie, Czarnkowie Brzeźnie, Drawskim Młynie, Krzyżu Wielkopolskim i Wieleniu. Teraz dołączają do nich kolejne, zlokalizowane w pięciu gminach powiatu pilskiego.

- Trzeba podkreślić, że to jedna z największych inwestycji tego typu w Polsce. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wyniósł ponad 20 milionów 800 tysięcy złotych, z czego kwota dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosi ponad 14 milionów 400 tysięcy zł – mówi Małgorzata Sypuła, Przewodnicząca Zarządu ZM „PRGOK”.

PSZOK to zatem duże udogodnienie dla mieszkańców, ale też ważny element gospodarki odpadami. Uruchomienie co najmniej jednego PSZOK-u na terenie Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” to obowiązek nałożony przepisami prawa. Ale „PRGOK” poszedł krok dalej i dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych zostało wybudowanych aż trzynaście takich obiektów w dwunastu gminach należących do Związku.

- Prawie roczne doświadczenie z funkcjonowaniem PSZOK-ów w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim i złotowskim pokazało, że są to obiekty bardzo potrzebne, a mieszkańcy korzystają z nich chętnie. Wierzymy, że nie inaczej będzie w powiecie pilskim. Wiem, że wielu mieszkańców z niecierpliwością czeka, aż bramy PSZOK-ów 1 czerwca zostaną otwarte i będą mogli oddać to, co zalega im w piwnicach czy na strychach – dodaje Elżbieta Sieg, Zastępca Przewodniczącej Zarządu ZM „PRGOK”.

PSZOK w Pile

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pile mieści się przy ulicy F. Philipsa. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10. do 18., a w soboty od godziny 10. do godziny 14.