Kolejny tenisowy turniej Fish Cup odbył się na kortach przy pilskim Aquaparku

W turnieju, który otworzył starosta pilski Eligiusz Komarowski, wzięło udział 12 par podzielonych na cztery grupy. Z każdej z nich do fazy play off awansowały po dwie najlepsze pary. Mecze były bardzo zacięte, dramatyczne i stały na wysokim poziomie. Korzystając z pobytu w kraju (przed wylotem do Japonii), wziął udział w turnieju Michał Kubiak, dwukrotny mistrz świata w siatkówce. Był to jego trzeci tegoroczny występ w zawodach w Pile.

Ten utytułowany zawodnik, wraz z partnerem Pawłem Dąbrowskim z Wałcza, triumfował w grupie, a w ćwierćfinale para ta uporała się ze zwycięzcami niedawno rozegranego turnieju Enea Cup - Rajmundem Pileckim i Piotrem Wyrwickim 6:2, 6:4. W półfinale nie dali jednak rady późniejszym zwycięzcom turnieju, Sylwestrowi Baryczkowskiemu i Wojtkowi Jarce, ulegając im 6:7, 3:6. Para czarnkowsko-złotowska pokonała w finale po zaciętym pojedynku Andrzejów Albanowskiego i Kułynicza 3:6, 6:2, 10:7 i mogła się cieszyć z triumfu.

Trofeum dla najstarszej pary (liczącej łącznie 142 lata), Stanisława Małachowskiego i Mieczysława Ryby, ufundował Hotel Rodło. Nagrody i puchary wręczył członek zarządu powiatu Marek Kamiński. Warto dodać, że głównym daniem cateringu, jak wskazuje nazwa turnieju, była smażona ryba przygotowana przez niezawodnego Mirosława Pochylskiego, który czyni to od wielu lat.