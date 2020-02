Komendant Sebastian Cichocki odchodzi. Nowym szefem pilskiej policji będzie Mariusz Wiśniewski

Ferie z Afryką i alpakami w tle

“Zero nudy” - tak można by podsumować zimowe wakacje zorganizowane dla najmłodszych przez Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa i Komenda Hufca ZHP. Kilkadziesiąt dzieci w ten zimowy, choć bezśnieżny czas przeniosło się m.in. do Afryki i do krainy alpak.