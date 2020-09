Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy? Można składać wnioski

O zasiłek można będzie się starać m.in. w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego będą mogli skorzystać rodzicie, którzy sprawują osobistą opiekę nad dziećmi do 8 roku życia.

- Zasiłek przysługiwać będzie również w sytuacji, gdy placówki szkolno-wychowawcze, z powodu ich ograniczonego funkcjonowania, nie będą mogły zapewnić dziecku opieki, np. gdy lekcje odbywać się będą w trybie hybrydowym - część dzieci uczy się w szkole, a część w domu. O dodatkowy zasiłek opiekuńczy, będzie się można starać, także w przypadku, braku możliwości opieki przez nianię - informuje Marlena Nowicka, rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

Na tych samych zasadach zasiłek przysługiwać będzie ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.