Koniec "Matwiejewa", początki Pilsatu i lumpeksów. Motylewo wzmacnia Piłę. Tygodnik Pilski, 1991 rok

Nr 581, 10.03.1991 r.

Handel uliczny przestał robić wrażenie. Kto jeszcze nie przywykł do samochodów i stoisk na placach? Handel jednak znów zaskakuje nowym pomysłem. Otóż pojawiły się sklepy z nietypowym, a przynajmniej wcześniej mało popularnym towarem. Obiekty te często oznaczone są etykietą: „Praktycznie, tanio, oszczędnie”. Hasło nader zachęcające. A w środku stosy ciuchów, w których do woli można grzebać, przewracać, przymierzać. (…) Obecnie w Pile jest już kilka tego rodzaju punktów. Jeden z nich zajął miejsce po salonie gier, inny znajduje się w pomieszczeniu budującego się domu, gdzie prawdopodobnie kiedyś będzie garaż. Także Klub Seniora wynajmował swego czasu lokal handlarzom zagranicznymi ciuchami. (Bożena Wolska)

Nr 583, 24.03.1991 r.

Gdy kilkunastotonowa „suka” z potwornym hukiem odrywa się od pasa startowego, ludzie w Pile zaczynają narzekać: znowu hałasują! Na lotnisku podczas lotów nie ma czasu o tym myśleć, tu inne sprawy są ważniejsze – bezpieczeństwo, harmonogramy, zadania. Dowódca pułku myśliwsko – bombowego stacjonującego w Pile, ppłk Zenon Smutniak zwykł mówić: jestem tu po to, by swoich ludzi wyszkolić i utrzymać w takiej gotowości bojowej, żeby potem nie było tak, jak z lotnictwem w Iraku… Piloci podobnie traktują swoje zadania, choć ostatnio coraz trudniej jest im skoncentrować się na ich wykonywaniu. - My, elitą? - ujrzałem w ich oczach zdziwienie, kiedy powtórzyłem właściwy każdemu cywilowi stereotyp. I usłyszałem: - Elitą to może jesteśmy, lecz pod względem wypadków. Obliczyliśmy, zachowując wszelkie proporcje, że gdyby górników miało w ciągu roku ginąć tylu, co lotników, to ginęłoby ich czterdzieści tysięcy. (Edmund Wolski)