Koniec śmieciowego biznesu. Miasto sprzedaje Altvater. Na co wyda 43 miliony?

Dwanaście do dziewięciu. Tak kończy się historia, która rozpoczęła się w 1997 oku. Sprywatyzowano wtedy istniejący od 1947 roku Zakład Oczyszczania Miasta. Na zasadzie na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego powstała wtedy spółka Altvater Piła, w której miasto miało 40 procent udziałów, a 60 procent niemiecka firma Altvater Service GMBH. Kapitał spółki wynosił wtedy niewiele ponad 9 mln złotych, na co złożyło się 3,7 mln złotych wniesionych przez miasto i 5,6 mln złotych Altvatera. W 2015 roku spółka stała się częścią Grupy Eneris. Układ sił się nie zmienił: miasto z 40-procentowym pakietem pozostało mniejszościowym udziałowcem. Obecnie Altvater Piła jest największym graczem na rynku odpadów komunalnych na terenie północnej Wielkopolski. W 2020 roku spółka osiągnęła blisko 10 mln złotych zysku czyli prawie 100 procent więcej niż rok wcześniej. O ile jednak w 2019 roku spółka podzieliła się zyskami z miastem i wypłaciła półmilionową dywidendę, to rok później dywidendy już nie było. I nie było żadnej gwarancji, że w tym roku historia znów się nie powtórzy.