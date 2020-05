Koniec z maseczkami oraz limitami w sklepach, restauracjach i kościołach. Otwarte kina, teatry i siłownie

Od soboty, 30 maja, nie będziemy już musieli nosić maseczek na ulicach. Wciąż jednak będziemy musieli je zakładać wchodząc do sklepu, autobusu czy do kina. Te ostatnie będą otwarte od 6 czerwca. Podobnie jak teatry i filharmonie. Nie dotyczy to jednak klubów i dyskotek, które wciąż będą zamknięte.

Będzie jednak możliwość organizowania plenerowych koncertów do 150 osób. Od 6 czerwca będą również otwarte baseny, siłownie i kluby fitness.

Już od najbliższej soboty znikają limity w sklepach, restauracjach i w kościołach. Przywrócona także zostaje wolność zgromadzeń - do 150 osób.Tyle samo osób od 6 czerwca będzie mogło również uczestniczyć w weselach.