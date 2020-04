Koronawirus. 65 nowych przypadków w Wielkopolsce

Zamaskowani. Oswoić czas zarazy [ZDJĘCIA]

Maseczek też dopiero jeszcze się uczymy. Kiedy je zakładamy ciągle jeszcze nie opuszcza nas uczucie obcości. Wydaje nam się, że to tylko na chwilę, a kiedy je zdejmujemy wszystko wraca do normy. Jeszcze nie czujemy się w nich jak w drugiej skórze. To będzie nasz Rubikon.