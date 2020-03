Koronawirus. Cztery kolejne przypadki zakażenia koronawirusem w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. W powiecie pilskim wciąż stan zero

Koronawirusem jest zakażony nastolatek. Jego stan jest dobry, przebywa w domu. Kolejny zakażony z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego to mężczyzna w średnim wieku. Również przebywa w domu, a jego stan jest dobry. Trzeci potwierdzony przypadek to kobieta w starszym wieku. Jak informują służby wojewody, jej stan również jest dobry i nie wymaga hospitalizacji. Kobieta przebywa w domu. Podobnie jak czwarty przypadek - mężczyzna w starszym wieku. Kwarantanną jest objętych 160 osób.

W powiecie pilskim, na szczęście, wciąż utrzymuje się stan zero jeżeli chodzi o potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem. Dwie osoby z podejrzeniem koronawirusa są hospitalizowane - jedna przebywa w szpitalu zakaźnym na Szwajcarskiej w Poznaniu, druga w szpitalu w Pile. 223 osoby są objęte kwarantanną, z czego 23 to osoby z "kontaktu" od których pobrano bądź zostaną pobrane próbki do badań, a 200 to osoby, które wróciły w ostatnim czasie do Polski.