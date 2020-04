Koronawirus: Czy pracodawca może zmniejszyć pensje? Tarcza antykryzysowa pozwala na cięcia wynagrodzeń pod pewnymi warunkami

Pracodawca może obniżyć wynagrodzenia pracownikom, którzy objęci są przestojem ekonomicznym, ale pozostają w gotowości do sprawowania obowiązków służbowych. Chodzi o zatrudnionych, którzy z powodu rządowych obostrzeń nie wykonują swojej pracy. Pracodawcy mogą obniżyć im wynagrodzenia nawet o 50 procent, ale po redukcji pensji nie może ona wynieść mniej niż krajowe minimalne wynagrodzenie, czyli 2600 złotych brutto.

W świetle rozwiązań wprowadzonych przy tzw. Tarczy Antykryzysowej jest to jak najbardziej możliwe.

Pracodawcy, których przychody wyraźnie się zmniejszyły podczas pandemii koronawirusa, szukają sposób na ograniczenie wydatków. Chcą przetrwać na rynku i dlatego jednym z rozwiązań, po które sięgają, jest obniżenie wynagrodzeń pracownikom. To alternatywa dla zwolnień i likwidacji stanowisk pracy. Czy prawo na to pozwala? Cytowana przez "Business Insider" radca prawna Maja Jabłońska nie ma wątpliwości.

Jak podaje businessinsider.com.pl, opierając się na prawie pracy, pracodawca może regulować kwestie płacy na mocy aneksu do umowy o pracę. W tym przypadku konieczna jest indywidualna zgoda pracownika na obniżenie wynagrodzenia. Jeśli owej akceptacji ze strony pracownika nie będzie, umowa może zostać rozwiązana.

Według prawniczki dr Katarzyny Antolak-Szymanski z Uniwersytetu SWPS za porozumieniem pracodawcy i pracownika może dojść do obniżenia wynagrodzenia pracownika. Innym sposobem obniżenia wynagrodzenia pracownikowi jest pisemne wypowiedzenie warunków umowy o pracę i płacę, z zachowaniem przewidzianego dla określonej umowy okresu wypowiedzenia. Pracodawca powinien wskazać również przesłankę do podjęcia takich kroków i jednocześnie przedstawić pracownikowi nowe warunki pracy i płacy. Kodeks Pracy nie nakłada na pracodawcę obowiązku obniżenia czasu pracy proporcjonalnie do obniżenia wynagrodzenia. Natomiast zgodnie z regulacją specustawy ustalenie warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy nie wymaga dla swej skuteczności wypowiedzenia zmieniającego (nie stosuje się w tym zakresie art. 42 § 1-3 k.p.).