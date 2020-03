Koronawirus. Dramatyczny apel pilskich lekarzy POZ: "Żeby was leczyć, musimy żyć. Żeby żyć, musimy być chronieni. Nie mamy niczego!"

Tylko rękawiczek powinny wystarczyć jeszcze na jakiś czas. Maseczki? Jeden z pilskich lekarzy rodzinnych ma ich pięć. To jego cały zapas. Wystarczy mu na dwa i pół pacjenta. Lekarze dzielą się bowiem swoimi zapasami z pacjentami. Każdego dnia są pilne przypadki, które wymagają konsultacji w gabinecie i wizyt domowych. Także przypadki infekcji dróg oddechowych, które mogą być zwykłą grypą albo koronawirusem. Zgodnie z zaleceniami GIS w przypadku kontaktu z pacjentem z podejrzeniem koronawirusa personel POZ powinien być wyposażony w maseczkę, rękawiczki i jednorazowy fartuch ochronny. Co zrobić z pięcioma maseczkami?

Tymczasem przychodnie przeżywają teraz oblężenie. Szpitale ograniczyły bowiem nie tylko przyjęcia na oddziały, ale także także funkcjonowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych. Także poradnie specjalistyczne zawiesiły swoje funkcjonowanie. Zostali więc lekarze rodzinni, którzy nadal pracują. Wprawdzie przychodnie również przestawiły się na udzielanie porad przez telefon, to jednak lekarze przeprowadzając wywiady lekarskie oceniają, czy teleporada faktycznie wystarczy. W takim przypadku umawia się go na taki termin, by wykluczyć ryzyko, że będzie kontakt z innymi pacjentami. Musi mieć jednak kontakt z personelem POZ.