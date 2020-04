Koronawirus. Kiedy rząd zniesie pierwsze zakazy? Zacznie się od limitu klientów w sklepach

Tydzień po świętach - 20 kwietnia - rząd ogłosi poluzowanie pierwszych ograniczeń i limity związanych z epidemią koronawirusa. Mają dotyczyć działalności sklepów, galerii handlowych i punktów usługowych. Jednocześnie bardzo restrykcyjnie ma być kontrolowany obowiązek zasłaniania ust i nosa, wchodzący w życie w czwartek, 16 kwietnia.

Kiedy rząd zacznie znosić zakazy? Jako pierwsze mają się zmienić ograniczenia dotyczące limitu klientów w sklepach. Jak podaje RMF FM powołując się na nieoficjalne informacje z kręgów rządowych, nowy przepis wprowadzi limity uzależnione od powierzchni sklepu, a nie liczby kas. Równocześnie rząd zniesie zakaz działalności salonów fryzjerskich - ich właściciele będą jednak musieli zapewnić minimum dwa metry odstępu między klientami. W drugiej kolejności otwarte mają zostać sklepy odzieżowe w galeriach handlowych. Ale - tak jak do sklepów spożywczych i marketów - będzie można w nich wejść tylko w maseczkach i rękawiczkach. - Od początku staramy się w sposób elastyczny podejmować decyzje w zależności od tego, jak choroba rozwija się w Polsce. Chcielibyśmy, aby część ograniczeń po świętach była zdejmowana. Wiąże się to z powrotem funkcjonowania gospodarki - powiedział dziś na antenie TVN24 szef Kancelarii Premiera Michał Dworzyk. - Co do tego kiedy to nastąpi, jakie będą te zmiany, decyzję będziemy podejmować po świętach – zaznaczył.

Dotychczasowe obostrzenia ostały przedłużone do 19 kwietnia. O dwa tygodnie - do 26 kwietnia zamknięte pozostają szkoły i lotniska. Ruch pasażerski pozostaje wstrzymany. Ograniczenia dotyczące zamknięcia granic zostają przedłużone do 3 maja, zaś zakaz organizowania imprez masowych trwa do odwołania.

To już ostatnie tygodnie takiego funkcjonowania - zapewnia premier Morawiecki. Po Świętach Wielkanocnych zaprezentowany zostanie plan powrotu do nowej rzeczywistości gospodarczej. Przełożone zostaną egzaminy maturalne oraz egzaminy ośmioklasisty. Najprawdopodobniej odbędą się one w czerwcu. Rząd poinformuje o terminie egzaminów co najmniej 3 tygodnie przed ich rozpoczęciem. - Jestem przekonany, że poradzimy sobie z pandemią koronawirusa. Przed nami decydująca faza walki - twierdzi Morawiecki.

O dwa tygodnie - do 26 kwietnia zamknięte pozostają szkoły i lotniska. Ruch pasażerski pozostaje wstrzymany. Ograniczenia dotyczące zamknięcia granic zostają przedłużone do 3 maja, zaś zakaz organizowania imprez masowych trwa do odwołania.

To już ostatnie tygodnie takiego funkcjonowania - zapewnia premier Morawiecki. Po Świętach Wielkanocnych zaprezentowany zostanie plan powrotu do nowej rzeczywistości gospodarczej. Przełożone zostaną egzaminy maturalne oraz egzaminy ośmioklasisty. Najprawdopodobniej odbędą się one w czerwcu. Rząd poinformuje o terminie egzaminów co najmniej 3 tygodnie przed ich rozpoczęciem. - Jestem przekonany, że poradzimy sobie z pandemią koronawirusa. Przed nami decydująca faza walki - twierdzi Morawiecki. Obowiązek zakrywania twarzy. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski wydał zalecenie dotyczące stosowania sanitarnych środków ochronnych. Od 16 kwietnia obowiązuje nakaz zakrywania twarzy w przestrzeni publicznej. Oznacza to, że od przyszłego czwartku każde wyjście z domu będzie wiązało się z obowiązkiem noszenia maseczki, szalika lub chustki zakrywającej nos i usta.

Najnowsze informacje dot. koronawirusa