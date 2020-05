Koronawirus. Mamy trzech kolejnych ozdrowieńców w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim

W środę, 13 maja, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim mamy już 36 ozdrowieńców. Na pozytywne, czyli w tym przypadku negatywne wynik testów, czeka jeszcze siedem osób.

-Nie mamy już żadnej zakażonej osoby w szpitalu - mówi Beata Kościelska, dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Czarnkowie. - Siedem osób, z których część czeka na powtórzenie negatywnego wyniku, a reszta na pierwszy kontrolny test, przebywa w domowej izolacji.

Sześć tygodni - tyle zajął powrót do zdrowia jednej z zakażonych osób. Już wiadomo, że jeszcze dłużej potrwa to w przypadku innej zakażonej osoby, która walczy z koronawirusem od 20 marca. I choć średni czas między wystąpieniem objawów a pełnym wyzdrowieniem wynosi około 20 dni, nie należą oni wcale do wyjątków.

Równie dobra wiadomość jak kolejni ozdrowieńcy jest taka, że od 16 kwietnia na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego nie odnotowano żadnego nowego przypadku zakażenia.