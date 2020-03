Studenci, którzy chcą pomóc mogą zgłaszać się mailowo do koordynatorki tych działań w PUSS - dr Małgorzaty Lesińskiej-Sawickiej, kierownika katedry pielęgniarstwa - mlesinska@puss.pila.pl. W e-mailu należy podać imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz formułę o dobrowolnym wsparciu służbo sanitarno-epidemiologicznym w walce z wirusem SARS-CoV-2. Uczelnia czeka na maile do poniedziałku, 16 marca, do godz. 12.00.