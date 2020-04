Koronawirus. Premier kazał zamknąć lasy. Decyzja o zakazie wstępu do lasów budzi kontrowersje

Od dziś, od piątku, 3 kwietnia do soboty, 11 kwietnia, nie będzie można wejść do lasu. Zakaz dotyczy także parków narodowych. Nie będzie można też skorzystać z leśnych parkingów, wiat, miejsc widokowych i miejsc na ognisko.

Wyjazd do lasu to wielu Polaków był jedyny oddech w czasie tych trudnych tygodni. W grę wchodziły raczej samotne czy rodzinne wypady niż pikniki. Najwyraźniej jednak spacery to również zdaniem premiera za dużo. Wydał bowiem dypozycję Lasom Państwowym, by ogłosiły zakaz wstępu.

- Do wszystkich wcześniejszych zaleceń się stosowałem, ale tego zupełnie nie rozumiem. W lesie obok mnie rzadko można kogoś spotkać, gdy już się z taką osobą mijam, to zazwyczaj jest zachowany odstęp, a najczęściej ludzie tacy po prostu sami skręcają w inną ścieżkę. Wygląda na to, że jedyny legalny spacer to teraz wyjście do najdalej położonego sklepu w mieście. Ciekawe ile osób wtedy napotkam na swojej drodze? Niestety nie potrafię zrozumieć tego zakazu. Jaki będzie następny? Zakażą nam oddychać? - to tylko jeden z komentarzy na profilu Lasów Państwowych. Podobnych są setki.

Zakaz nie dotyczy jednak myśliwych, którzy zostali wyłącznie pod ograniczeń, nakazów i zakazów wprowadzonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Ograniczenia nie dotyczą również mszy św., na których będzie mogło być do 50 osób.