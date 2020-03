Koronawirus. Prezydenci i urzędnicy w maseczkach. Apel do mieszkańców: załóżcie maseczki!

- Pusto u nas. Przestrzegając zaleceń staramy się organizować pracę tak, aby unikać kontaktów. Bardzo nam to przeszkadza. Nie ze względu na uciążliwości z tym związane, ale że nie możemy być z wami w bezpośrednim kontakcie. Pozostańmy razem online, od dzisiaj w maseczkach. Do zobaczenia w realu, kiedyś... - pisze na swoim profilu na Facebooku wiceprezydent Piły, Beata Dudzińska. Na Placu Staszica wszyscy obowiązkowo noszą maseczki. Prezydenci apelują też do pilan: noście maseczki w miejscach publicznych!

Po pierwsze: zostań w domu! Po drugie: jeśli musisz załatwić sprawę urzędową załóż Profil Zaufany i spróbuj załatwić sprawę przez ePUAP. Po trzecie jeżeli musisz już przekroczyć próg urzędu, zrobić zakupy czy wyjść z psem zrób to w maseczce. Apeluje o to prezydent Piły Piotr Głowski. - Pandemia wchodzi w kolejny etap. Z powodu rządowych decyzji nie jesteśmy badani i nie wiemy tak naprawdę jak duża populacja przechodzi chorobę bezobjawowo. Na podstawie informacji z innych krajów możemy podejrzewać, że to kilkanaście czy kilkadziesiąt razy więcej niż oficjalni chorzy, którzy zostali poddani testom. W związku z tym musimy założyć, że każdy z nas potencjalnie może być nosicielem choroby. Nie ma obowiązku noszenia maseczek ochronnych w miejscach publicznych, dlatego prosimy i apelujemy: jeżeli macie maseczki ochronne, zakładajcie je w miejscach publicznych! Zróbcie to nie tylko dla swojego bezpieczeństwa, ale także bezpieczeństwa innych. W Urzędzie Miasta i w podległych mu jednostkach wprowadzono obowiązek noszenia maseczek w częściach wspólnych - na korytarzach, w toaletach, w windach, itp Maseczki w Pile można kupić m.in. w Warsztatowni, Creowni i w Grapilu. Pobierz bezpłatną aplikację Głosu Wielkopolskiego i bądź na bieżąco!

