Koronawirus. Stan epidemiologiczny w Pile i Czarnkowie

Jak informują służby sanitarne, dziewięciu mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, w tym osoby zakażone koronawirusem, jest hospitalizowanych. 139 osób jest objętych kwarantanną, a 141 nadzorem epidemiologicznym.

W powiecie pilskim, na szczęście, wciąż utrzymuje się stan zero. Żadna osoba z podejrzeniem zakażenia nie przebywa również w szpitalu. 66 osób jest objętych kwarantanną - dziewięć osób zostało nią objętych w ciągu ostatnich 24 godzin. Pod nadzorem epidemiologicznym przebywają 294 osoby.

Tymczasem w piątek do Szpitala Specjalistycznego w Pile dotarła kolejna partia środków ochrony osobistej zakupiona przez miasto: 500 maseczek ochronnych, 75 litrów płynu antybakteryjnego do rąk i 75 litrów płynu do dezynfekcji powierzchni.