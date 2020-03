fot. Archiwum TP

Targowisko w Pile będzie czynne. Aż do odwołania. Taką decyzję podjęły władze spółki Tarpil w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Handlujący muszą się jednak stosować do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. To warunek, żeby targowisko mogło dalej funkcjonować.