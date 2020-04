Koronawirus. Tylko od miasta i marszałka ponad 70 tysięcy maseczek, rękawic, gogli i innego sprzętu dla szpitala i dla służb [FILM]

zobacz galerię (2 zdjęcia) Transport kilkudziesięciu tysięcy sztuk sprzętu ochronnego dla pilskiego szpitala Fot. UM Piła zobacz galerię (2 zdjęcia)

Miasto przekazało w piątek kolejną partię środków ochrony indywidualnej do Szpitala Specjalistycznego i do pilskiej policji. Zaledwie kilkanaście godzin wcześniej dzięki współpracy z urzędem marszałkowskim do Piły trafiło prawie 60 tysięcy maseczek i pół tysiąca przyłbic.