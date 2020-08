Koronawirus w Pile. Mamy pięć nowych przypadków!

W samej Pile tego dnia odnotowano aż pięć nowych zachorowań. To trzy kobiety w wieku 55, 57 i 61 lat oraz dwóch mężczyzn w wieku 55 lat.

- Wszystkie te osoby były na spotkaniu towarzyskim, podczas którego miały kontakt z osobą zakażoną koronawirusem - mówi Danuta Kmieciak.

Dyrektor ,,sanepidu" ostrzega przed tego typu spotkaniami. Apeluje, aby je ograniczyć do minimum, a przynajmniej zachowywać wszelkie środki ostrożności.

- Wirusolodzy i immunolodzy ostrzegają przed spotkaniami towarzyskimi. Radzą, aby było ich jak najmniej.

Pracownicy pilskiego ,,sanepidu" wraz z policjantami, prowadzą wzmożone kontrole w mieście i już także gminach powiatu pilskiego, dotyczące przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny. Sprawdzają m.in. restauracje, sklepy, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, a także kościoły.

Proszą też, aby nie utrudniać im pracy.

- Bardzo prosimy rzetelnie odpowiadać na wszystkie pytania podczas wywiadu epidemiologicznego i niczego nie zatajać, bo to naprawdę niczemu nie służy. Jeżeli prosimy o podanie nazwiska i numeru pesel, to jest to nam naprawdę potrzebne - apeluje Danuta Kmieciak.