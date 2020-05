Koronawirus w Pile. Powrót do przedszkoli? Raczej odwrót

W tym tygodniu znów otwarto w Pile publiczne żłobki i przedszkola. Otworzyły się także szkoły, a konkretnie klasy I-III, w których zgodnie z wytycznymi MEN prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z “możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów”.

Jaki był sens otwierania ich na kilka tygodni przed wakacjami? Rząd uzasadniał to koniecznością ułatwienia rodzicom powrotu do pracy. Część najwyraźniej woli jednak zostać z dzieckiem w domu i skorzystać z przysługującego im dodatkowego zasiłku opiekuńczego (wydłużono go do 18 czerwca) albo wrócić do pracy, ale zorganizować dziecku inną opiekę niż w przedszkolu czy w szkole.

W efekcie do pilskich przedszkoli wróciło zaledwie co dziesiąte dziecko – 208 z 2107. Podobnie było w żłobkach, gdzie w poniedziałek rodzice zostawili ...9 dzieci. Pozostałe 101 miejsc było wolnych. Bardziej puste były tylko szkoły - z 1942 uczniów klas I-III do szkoły w poniedziałek wróciło tylko 28 czyli 1,44 procent.