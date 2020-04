Koronawirus. Za potwierdzeniem odbioru w środku epidemii. Mieszkańcy wściekli na PRGOK

"Co za brednie! Przed chwilą był listonosz. Walił w drzwi gdzie popadnie. Bez rękawic, bez maseczki,wręczył długopis i prosił o podpis.Tak więc zdrowia życzę nam wszystkim!" - to tylko jeden z komentarzy pod informacją o akcji PRGOK. Akcji, która wzbudziła wiele kontrowersji na terenie całego związku, który obejmuje kilkanaście gmin. W wielu przypadkach doręczenie za potwierdzeniem odbioru z informacją o podwyżkach wyglądało w ten właśnie sposób: listonosze bez maseczek, bez rękawiczek i długopis, który przeszedł przez niezliczone pary rąk. Szkopuł w tym, że właśnie trwa epidemia i wszyscy, bądź prawie wszyscy robią wszystko, by zapobiec rozprzestrzenieniu się epidemii, a nie pomóc w jej roznoszeniu.

Czy nie wystarczył zwykły list? Informacja o podwyżkach za odbiór odpadów nie była wszak dla nikogo zaskoczeniem; związek próbował podnieść ceny od listopada, aż w końcu zrobił to zgodnie z prawem. To również prawo miało w środku epidemii wymusić na PRGOK wysyłanie pism za potwierdzeniem odbioru.