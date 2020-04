Koronawirus. Zakażona kobieta pacjentką szpitala w Czarnkowie [MAPA ZARAŻEŃ W WIELKOPOLSCE]

Najwięcej nowych przypadków zakażenia odnotowano w powiecie krotoszyńskim i pleszewskim. Gdy chodzi o powiat krotoszyński to liczba zakażonych wzrosła do 127 osób. To największe ognisko koronawirusa w Wielkopolsce. Dużo zakażeń jest również w powiecie kaliskim - 90 osób, poznańskim - 67 osób i pleszewskim - 48 osób.

Na północy Wielkopolski największe ognisko koronawirusa jest w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Dziś potwierdzono kolejny przypadek - to 42-letnia kobieta. Jest hospitalizowana w szpitalu w Czarnkowie. Najprawdopodobniej zostanie przewieziona do szpitala zakaźnego w Poznaniu. W powiecie pilskim odnotowano do tej pory pięć przypadków zakażenia.

Łącznie w Wielkopolsce od początku wybuchu epidemii odnotowano 479 przypadków zakażenia koronawirusem. 26 osób zmarło.

Mapa zakażeń w Wielkopolsce: