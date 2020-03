Koronawirus. Złamał kwarantannę i zawiózł żonę na porodówkę w Szpitalu Specjalistycznym w Pile

Kwarantanna. Izolacja, której pod żadnym pozorem i w żadnych warunkach nie można złamać. Chyba, że ktoś musiałby na przykład ewakuować się z płonącego budynku. Pod taką wyjątkową sytuację nie podpada jednak termin zbliżającego się porodu. W takiej sytuacji, jak informują służby, należy wezwać pomoc, a nie działać na własną rękę.

Niewykluczone jednak, że mężczyzna, który złamał warunki kwarantanny i przywiózł do Szpitala Specjalistycznego w Pile swoją ciężarną żonę działał w silnym stresie i kierowały nim równie silne emocje. Przyjeżdżając do szpitala narażał bowiem personel szpitala. Na szczęście, nie było realnego zagrożenia, gdyż mężczyzna nie przebywa na kwarantannie z powodu kontaktu z osobą zakażoną. Jest w obowiązkowej izolacji jak ponad 150 tysięcy innych osób, które wróciły w ostatnim czasie do Polski. Jak się okazało, alarm w sprawie porodu okazał się fałszywy. Mężczyznę czekają teraz kłopoty za złamanie kwarantanny. Grozi za to 30 tys. złotych kary.