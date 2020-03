Koronawirus: Żołnierze zmierzą temperaturę pasażerów na lotnisku Ławica w Poznaniu? Wojska Obrony Terytorialnej będą zabezpieczać lotniska

Jednym z zadań żołnierzy będzie m.in. mierzenie temperatury pasażerom Fot. Andrzej Szkocki

Żołnierze 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej są gotowi do wsparcia służb porządkowych i w pewnym zakresie – sanitarnych. Funkcjonowanie formacji przeszło 12 marca w tryb przeciwkryzysowy, przyjęto też 12-godzinny stan gotowości do działania. Wszystko z powodu rozprzestrzeniającego się koronawirusa w Polsce. Niewykluczone, że żołnierze pojawią się wkrótce na lotniskach - te zostały już wytypowane. Co na lotnisku Ławica w Poznaniu mają robić żołnierze WOT?