Koszykówka. Osłabiony 365Energy Basket Piła przegrał nieznacznie we Wrześni

Pilanie wystąpili bez grającego trenera Tomasza Pochylskiego. Od początku spotkania nieznaczną przewagę mieli gospodarze. Drużyna z Wrześni lepiej wykorzystywała stworzone sytuacje oraz skuteczniej broniła dostępu do swojego kosza. Generalnie jednak, obie ekipy grały kiepsko. Było sporo niecelnych rzutów, słaba skuteczność z linii rzutów wolnych oraz mała liczba trafionych rzutów za trzy punkty. Do tego doszły proste błędy i straty.

>>> Zobacz: Galeria zdjęć z meczu 365Energy Basket Piła – Wiara Lecha Poznań

Na pochwałę zasługuje jedynie postawa naszych koszykarzy w ostatniej kwarcie meczu, w której odrobili dwunastopunktową stratę do rywali, nawiązali wyrównaną walkę i zagwarantowali sporo emocji w końcówce meczu. Do ostatnich sekund ważyły się losy tego spotkania, jednakże w ostatecznie to gospodarze okazali się nieznacznie lepsi. Punkty dla pilan zdobyli: Dominik Maroszek 25, Maciej Tutlewski 10, Dominik Czajkowski 9, Bartosz Rajewicz 5, Mikołaj Grabowski 4.